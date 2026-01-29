Şef Cem Tuncer yönetimindeki TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) büyüleyici bir konser verdi.

Orkestra, "In the Mood", "Ahunk Ahunk", "Perdido", "Kids are Pretty People", "Take the 'A' Train", "Lover" ve "The Blues Machine" gibi parçaların yer aldığı zengin bir repertuvarı başarıyla seslendirdi.

TRT Radyo-3 üzerinden canlı yayınlanan konserde, cazın farklı dönemlerinden seçilen eserler özgün düzenlemelerle dinleyicilere sunuldu.

Sezon boyunca AKM sahnesinde yer alacak orkestranın müzisyen kadrosunda Meriç Demirkol, Serdar Barçın, Engin Recepoğulları, Çağdaş Oruç, Barış Özer, Hakan Çimenot, Ali Emre Kayhan, Kürşat Sekban, Hüseyin Çakır, Halil İbrahim Işık, Utku Akyol, Sercan Kerpiçciler, Barış Doğukan Yazıcı, Şenova Ülker, Ozan Musluoğlu, Ferit Odman ve Serkan Özyılmaz bulunuyor.Orkestra, 25 Şubat, 25 Mart, 30 Nisan ve 24 Haziran tarihlerinde müzikseverlerle yeniden buluşacak.