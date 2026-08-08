ÇAYKUR'dan tiryakilere kötü haber: İçerken iki kere düşünecekler

ÇAYKUR fiyatları güncelledi
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2026 yılı yaş çay sezonu öncesinde kuru çay fiyatlarında artışa gitti.
ÇAYKUR fiyatları güncelledi
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2026 yılı yaş çay sezonu öncesinde kuru çay fiyatlarında artışa gitti.
Yapılan düzenlemeyle birlikte tüm kuru çay ürünlerinde ortalama yüzde 10 oranında fiyat artışı uygulanırken, güncellenen fiyat listeleri toptancı bayiler ve distribütörlere iletildi.
Zamlı tarifeler yürürlüğe girdi
Yeni fiyatlar 8 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girerken, sektör temsilcileri zamlı ürünlerin kısa süre içinde market raflarına da yansıyacağını belirtti.
ÇAYKUR'un bir önceki fiyat güncellemesi ise Eylül 2025'te yapılmış, o dönemde kuru çay fiyatları yüzde 7,5 artırılmıştı.
Tüm ürünleri kapsıyor
Yapılan zam, ÇAYKUR'un satışını gerçekleştirdiği tüm kuru çay ürünlerini kapsıyor.
Örnek fiyatlara göre 500 gramlık Altınbaş siyah çayın fiyatı yaklaşık 168,5 TL'den 190,5 TL'ye yükseldi.
Üreticiler yeni sezona hazırlanıyor
Öte yandan çay üreticileri de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
İlk sürgün öncesinde çay bahçelerinde bakım ve kontrol çalışmaları devam ederken, üreticiler 2026 yaş çay sezonunun verimli geçmesini bekliyor.