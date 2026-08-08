Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi ÇAYKUR'dan tiryakilere kötü haber: İçerken iki kere düşünecekler

ÇAYKUR'dan tiryakilere kötü haber: İçerken iki kere düşünecekler

ÇAYKUR, kuru çay ürünlerinde yeni fiyat tarifesini yürürlüğe aldı. Güncellenen fiyatların kısa süre içinde tüketiciye yansıması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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ÇAYKUR'dan tiryakilere kötü haber: İçerken iki kere düşünecekler - Resim: 1

ÇAYKUR fiyatları güncelledi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2026 yılı yaş çay sezonu öncesinde kuru çay fiyatlarında artışa gitti.

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ÇAYKUR'dan tiryakilere kötü haber: İçerken iki kere düşünecekler - Resim: 2

Yapılan düzenlemeyle birlikte tüm kuru çay ürünlerinde ortalama yüzde 10 oranında fiyat artışı uygulanırken, güncellenen fiyat listeleri toptancı bayiler ve distribütörlere iletildi.

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ÇAYKUR'dan tiryakilere kötü haber: İçerken iki kere düşünecekler - Resim: 3

Zamlı tarifeler yürürlüğe girdi

Yeni fiyatlar 8 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girerken, sektör temsilcileri zamlı ürünlerin kısa süre içinde market raflarına da yansıyacağını belirtti.

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ÇAYKUR'dan tiryakilere kötü haber: İçerken iki kere düşünecekler - Resim: 4

ÇAYKUR'un bir önceki fiyat güncellemesi ise Eylül 2025'te yapılmış, o dönemde kuru çay fiyatları yüzde 7,5 artırılmıştı.

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ÇAYKUR'dan tiryakilere kötü haber: İçerken iki kere düşünecekler - Resim: 5

Tüm ürünleri kapsıyor

Yapılan zam, ÇAYKUR'un satışını gerçekleştirdiği tüm kuru çay ürünlerini kapsıyor.

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ÇAYKUR'dan tiryakilere kötü haber: İçerken iki kere düşünecekler - Resim: 6

Örnek fiyatlara göre 500 gramlık Altınbaş siyah çayın fiyatı yaklaşık 168,5 TL'den 190,5 TL'ye yükseldi.

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ÇAYKUR'dan tiryakilere kötü haber: İçerken iki kere düşünecekler - Resim: 7

Üreticiler yeni sezona hazırlanıyor

Öte yandan çay üreticileri de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

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ÇAYKUR'dan tiryakilere kötü haber: İçerken iki kere düşünecekler - Resim: 8

İlk sürgün öncesinde çay bahçelerinde bakım ve kontrol çalışmaları devam ederken, üreticiler 2026 yaş çay sezonunun verimli geçmesini bekliyor.

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