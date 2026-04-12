Kuruluş tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaş çay hasadına kısa bir süre kaldığı hatırlatılarak, sezonun daha verimli ve sorunsuz geçmesi için bazı hususların yeniden vurgulanmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, üreticilerin gündeminde yer alan gübreleme işlemlerine dikkat çekilerek, gübrenin bitkinin kök bölgesine uygulanması ve toprağın hafifçe işlenerek verilmesinin en doğru yöntem olduğu belirtildi.

Doğru gübreleme tekniği kullanıldığında çay bitkisinin besin maddelerinden maksimum düzeyde yarar sağladığına işaret edilen açıklamada, “Çay hasadına başlanırken ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyulacak verim dengesinin oluşması adına bu sürecin dikkatle yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.” ifadelerine yer verildi.

ÇAYKUR’un, geçmiş yıllarda olduğu gibi üreticilerin ürünlerini güvence altına almaya devam edeceği vurgulanan açıklamada ayrıca şu değerlendirmelere yer verildi:

“Bunun sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için hasadı kısa sürede tamamlama telaşına kapılmadan, işleme kapasitemizin sezon geneline dengeli biçimde yayılacağı bir çalışma düzeni oluşturulmalıdır. Çay bahçeleri, geçmiş kuşakların büyük emeklerle bizlere bıraktığı önemli bir ekonomik değerdir. Bu değerin gelecek nesillere aktarılması hepimizin sorumluluğudur. Bahçelerin hasada hazırlanmasından ürünün toplanıp işlenmesine kadar tüm aşamalarda bu bilinçle hareket edilmesi, başarının sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.”