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Kaynak: AA

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR) satın alma ve ihale süreçlerine ilişkin yönetmeliğinde dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, özellikle teslim edilen mallardaki ayıp ve kusur oranına yönelik yeni yaptırımlar içeriyor.

Yapılan değişikliğe göre, teslim edilen bir malda ayıp veya kusur oranının malzeme bedelinin yüzde 8’ini aşması durumunda ÇAYKUR, ürünü doğrudan reddetme yetkisine sahip olacak. Bununla birlikte kurum, aynı durumda malın kabul edilip edilmeyeceğine ya da sözleşmenin feshedilip edilmeyeceğine de karar verebilecek.

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise sözleşme feshi halinde uygulanacak yaptırım oldu. Buna göre, sözleşmenin feshedilmesi durumunda kesilen nefaset tutarı kadar bedel, ilgili firmanın istihkakından mahsup edilecek.

Yeni yönetmelik değişikliğiyle birlikte, tedarik süreçlerinde kalite standardının daha sıkı denetlenmesi ve kusurlu ürünlere karşı yaptırımların artırılması hedefleniyor.