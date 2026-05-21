ÇAYKUR, birinci sürgün dönemini 21 Mayıs itibarıyla resmen başlattı. Üreticiler sıcak havayı fırsat bilerek bahçelere adım atarken, ilk gün toplanan 900 ton yaş çay taze şekilde işlenmek üzere fabrikalara ulaştırıldı.

"ÇAYIN TAMAMINI ALMAYA TALİBİZ"

Fabrikaların çoğunda üretimin sorunsuz başladığını belirten ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, ikinci gün alımlarının iki katına çıkmasını beklediklerini ifade etti. Kaliteli üretim için çayın bahçede bekletilmesi gerektiğini vurgulayan Alim, şu açıklamayı yaptı:

“Aldığımız çayları taze taze fabrikaya getirip üretime verdik bile. Şu anda bazı fabrikalarımızda bugün itibarıyla üretim normal şartlar altında devam edecek. Çayın en güzel bekleyeceği yer bahçedir, yerindedir. Toplayıp bir yerde stoklamak çayın kalitesini bozar. Biz çayın tamamına da talibiz. Hepsini alacağımızı da açık açık söylüyoruz. 700 kilo kotayla zaten sürgünün tamamını alabilecek bir kapasiteye sahibiz"

Ardeşen ilçesinde yeni sezon hasadına başlayan çay üreticisi Hasan Özyanık, havaların soğuk gitmesi nedeniyle sürgünün geciktiğini belirtti. Normal şartlarda 10 Mayıs'ta hasada başlanması gerektiğini dile getiren Özyanık, "Çay güzel. Tam anlamında büyümese de toplanabilecek kıvama geldi. Tüm müstahsillere hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Alın teri kurumadan çayımızın parasını da alacağız inşallah. Çaya bu yıl açıklanan miktar da güzel ama destekleme verselerdi de çok güzel olurdu" dedi.