Çaykur Rizespor, Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Karadeniz ekibinden yapılan resmi açıklamada, oyuncunun kiralık sözleşmesinin Crystal Palace'ın geri çağırma talebi ve kulübün onayı doğrultusunda karşılıklı anlaşmayla feshedildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Jesurun Rak-Sakyi'nin geçici sözleşmesi, Crystal Palace Kulübünün geri çağırma talebi ve kulübümüzün onayı doğrultusunda karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir. Sakyi'ye sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."