Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sağ kanatta görev yapan Adedire Mebude’nin sağlık durumuna dair bilgilendirme yaptı.

Kulübün yönetim kurulu üyesi ve sağlık sorumlusu Hasan Türüt, yazılı açıklamasında, İskoçya Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlık nedeniyle son karşılaşmada forma giyemeyen oyuncunun yapılan kontroller ve MR incelemeleri sonucunda sol diz kapağı tendonunda patellar tendinit tespit edildiğini duyurdu.

Türüt, tedavi süreci devam eden futbolcu için geçmiş olsun dileklerini iletti.