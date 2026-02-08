Süper Lig'in 21. hafta maçında Rizespor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Çaykur Rizespor'da Taylan Antalyalı, Galatasaray karşısında ilk 11'de
Süper Lig maçında Galatasaray, Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Eski Galatasaraylı Taylan Antalyalı, Karadeniz ekibiyle maça ilk 11'de başlıyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İki takım da karşılaşmadaki ilk 11'lerini açıkladı.
Rizespor'un ilk 11'inde eski Galatasaraylı Taylan Antalyalı da yer aldı.
Galatasaray'ın İlk 11'i
Recep Uçar, bu sezon 7’si ilk 11 olmak üzere 20 maçta forma giyen Taylan’a, bu karşılaşmada yine ilk 11 şansı verdi.
Rizespor'da Tek Gol
Taylan, bu sezon Rizespor formasıyla tek golünü geçtiğimiz Türkiye Kupası maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'ya atmıştı.
Taylan Antalyalı Galatasaray'a Karşı
Taylan Antalyalı, kariyerinde Galatasaray’a karşı çıktığı 7 maçta da galibiyet göremedi; 1 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.
Deneyimli orta saha oyuncusu, Galatasaray formasıyla 102 maça çıktı; takımına 2 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.