Yeniçağ Gazetesi
08 Şubat 2026 Pazar
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Çaykur Rizespor'da Taylan Antalyalı, Galatasaray karşısında ilk 11'de

Çaykur Rizespor'da Taylan Antalyalı, Galatasaray karşısında ilk 11'de

Süper Lig maçında Galatasaray, Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Eski Galatasaraylı Taylan Antalyalı, Karadeniz ekibiyle maça ilk 11'de başlıyor.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Çaykur Rizespor'da Taylan Antalyalı, Galatasaray karşısında ilk 11'de - Resim: 1

Süper Lig'in 21. hafta maçında Rizespor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

1 8
Çaykur Rizespor'da Taylan Antalyalı, Galatasaray karşısında ilk 11'de - Resim: 2

İki takım da karşılaşmadaki ilk 11'lerini açıkladı.

2 8
Çaykur Rizespor'da Taylan Antalyalı, Galatasaray karşısında ilk 11'de - Resim: 3

Rizespor'un ilk 11'inde eski Galatasaraylı Taylan Antalyalı da yer aldı.

3 8
Çaykur Rizespor'da Taylan Antalyalı, Galatasaray karşısında ilk 11'de - Resim: 4

Galatasaray'ın İlk 11'i

4 8
Çaykur Rizespor'da Taylan Antalyalı, Galatasaray karşısında ilk 11'de - Resim: 5

Recep Uçar, bu sezon 7’si ilk 11 olmak üzere 20 maçta forma giyen Taylan’a, bu karşılaşmada yine ilk 11 şansı verdi.

5 8
Çaykur Rizespor'da Taylan Antalyalı, Galatasaray karşısında ilk 11'de - Resim: 6

Rizespor'da Tek Gol

Taylan, bu sezon Rizespor formasıyla tek golünü geçtiğimiz Türkiye Kupası maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'ya atmıştı.

6 8
Çaykur Rizespor'da Taylan Antalyalı, Galatasaray karşısında ilk 11'de - Resim: 7

Taylan Antalyalı Galatasaray'a Karşı

Taylan Antalyalı, kariyerinde Galatasaray’a karşı çıktığı 7 maçta da galibiyet göremedi; 1 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

7 8
Çaykur Rizespor'da Taylan Antalyalı, Galatasaray karşısında ilk 11'de - Resim: 8

Deneyimli orta saha oyuncusu, Galatasaray formasıyla 102 maça çıktı; takımına 2 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.

8 8
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro