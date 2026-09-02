Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kadro yapılanması kapsamında bir ayrılığı resmen açıkladı.

Yeşil-mavili kulüp, futbolcusu Mame Mor Faye’nin sezon sonuna kadar Esenler Erokspor’a kiralandığını duyurdu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Çaykur Rizespor’dan yapılan açıklamada, Mame Mor Faye’nin geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Futbolcu, sezonun kalan bölümünde Esenler Erokspor forması giyecek.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Profesyonel futbolcumuz Mame Mor Faye'nin sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Yeni mücadelesinde Faye'ye sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”

YENİ ADRESİ ESENLER EROKSPOR

Bu gelişmeyle birlikte Mame Mor Faye’nin yeni adresi Trendyol 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor oldu.

Esenler ekibi, sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Faye ile hücum hattındaki alternatiflerini artırmış oldu.