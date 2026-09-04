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Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emrecan Bulut, Çaykur Rizespor'a mümkün olan en iyi katkıyı sunmayı hedeflediğini ifade etti.

Sahalarında da maç kazanmak istediklerini anlatan Emrecan, "Bu hafta güzel bir galibiyetle inşallah taraftarımızı sevindirmek, kendimizi de mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Çaykur Rizesporlu futbolcu, ligde oynadıkları 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle ayrıldıklarını hatırlatarak, "İçeride de maç kazanıp, buraya gelen takımların biraz daha zorlanmasını istiyoruz. Kendi evimizde daha iyi oynamak istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Umarım pazartesi gününden itibaren başlarız ve güzel bir şekilde yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

Emrecan Bulut, takımın durumuyla ilgili, "Çok iyi bir takım olduk. Bizim kalitemizde çok az takım var ligde. Bunun da sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Daha iyi şeyler yapacağız, ben buna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan yeşil-mavili ekip, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.