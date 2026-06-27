Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Danimarkalı sol bek Casper Hojer ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Hojer’e hizmetleri için teşekkür edilerek, “Çaykur Rizespor arması altında oyuncu ve kaptan olarak geçirdiği 3 yıl boyunca gösterdiği mücadele, emek ve profesyonellik için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Rizespor formasıyla 95 maça çıkan Hojer, 3 gol atıp 13 asistlik katkı sağladı.