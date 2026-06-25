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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Yeşil-mavili kulüp, Fildişi Sahili asıllı Fransız stoper Siaka Bakayoko ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Karadeniz ekibinin yaptığı açıklama şu şekilde:

“Fransa Ligi ekiplerinden Amiens ile anlaşmaya varan kulübümüz ardından defans oyuncusunu İstanbul'a davet etmiştir. Stoper olarak görev yapan 21 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Yeni transferimiz Bakayoko'ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz.”

SİAKA BAKAYOKO SEZON RAKAMLARI

Geride bıraktığımız sezon Amiens formasıyla 36 maça çıkan genç savunmacı 1 de gol atmayı başardı.