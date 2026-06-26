Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, milli futbolcu Samet Akaydin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor arması altında verdiğin mücadele, ortaya koyduğun emek ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

Rizespor'dan ayrılan 31 yaşındaki savunma oyuncusunun kariyerine Trabzonspor'da devam etmesi bekleniyor. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması öngörülüyor.