Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
İki takımın da kontrollü başladığı mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı ve ekipler soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
HULL CITY İKİ DAKİKADA FARKI AÇTI
İngiliz ekibi ikinci yarıya etkili başladı. 56. dakikada McBurnie'nin golüyle öne geçen Hull City, yalnızca iki dakika sonra Dowell'in fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.
RİZESPOR'UN TEK GOLÜ EMRECAN BULUT'TAN GELDİ
Çaykur Rizespor, yediği gollerin ardından oyunda dengeyi kurmaya çalıştı. Karadeniz ekibinin tek golü Emrecan Bulut'tan gelirken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Hull City'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.