Çaykur Rizespor'da bir ayrılık daha yaşandı. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon başında Slavia Prag'dan transfer ettiği Çek forvet Vaclav Jurecka ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Vaclav Jurecka’nın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak fesih edilmiştir. Jurecka’ya, kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."

Bu sezon 13 maçta Çaykur Rizespor forması giyen Jurecka 3 golle oynamıştı.