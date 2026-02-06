Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forvet hattına Frantzdy Pierrot transferini yaptı. Karadeniz ekibinden açıklama geldi.

İşte Rizespor'un açıklaması:

Çaykur Rizespor'umuz, Haitili santrafor Frantzdy Pierrot'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yunanistan Süper Lig ekibi AEK ve futbolcu ile anlaşmaya varılmasının ardından deneyimli oyuncu Pierrot, Türkiye’ye gelerek Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.



Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 30 yaşındaki oyuncu, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavi renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



Haiti A Milli Takımı'nda 47 maçta 33 gol atan 1.94 m. boyundaki deneyimli forvet, bu sezon AEK formasıyla 21 maçta 4 gol attı.



Yeni transferimiz Frantzdy Pierrot'a "Hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz.