Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.
Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan zorlu karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Fofana, Mocsi, Sagnan, Ariss, Mithat, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mebude, Ahmed Kutucu, Sowe
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriqi
ÇAYKUR RİZESPOR 0-1 FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
1' Ozan Ergün'ün ilk düdüğüyle Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı.
ASENSIO GOLLE GERİ DÖNDÜ
12' Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Asensio golle geri döndü. İspanyol yıldızın ceza sahasında çektiği şutta savunmadan seken top Fofana'yı kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu.