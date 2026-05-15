Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakanın hakemi ise Asen Albayrak.

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Sowe

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan, Yasin Özcan, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cengiz, Jota, Mustafa Hekimoğlu

ÇAYKUR RİZESPOR 2-0 BEŞİKTAŞ (CANLI ANLATIM)

Asen Albayrak'ın düdüğüyle müsabaka başladı.

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI

2' Orkun'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Murillo, şutunu çekmek istedi; kaleci Fofana araya girerek topu sahiplendi.

ORKUN'DAN ŞUT!

5' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, ceza sahası dışında yerden bir vuruş yaptı ancak kaleci Fofana topun sahibi oldu.

HOJER'İN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

7' Çaykur Rizespor’un kullandığı korner sonrası dönen top Hojer’in önünde kaldı. Yerden yapılan sert vuruşta top direkten döndü.

LAÇI'NİN ŞUTUNU SAVUNMA KARŞILADI

9' Rizespor'da Laçi, ceza sahası dışından şutunu çekti; Beşiktaş savunması topu karşıladı.

ÇAYKUR RİZESPOR, NET FIRSATTAN YARARLANAMADI!

11' Rizespor'da Sowe, ceza sahasının hemen dışında rakip savunmadan kurtuldu ve Ersin'le karşı karşıya kaldı. Sowe'un şutu yandan dışarı gitti.

ALI SOWE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

18' Çaykur Rizespor'da ceza sahası içinde topla buluşan Ali Sowe, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

RİZESPOR 2. GOLE YAKLAŞTI

22' Mebude'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mihaila, şutunu çekti ancak Beşiktaş'ta Agbadou'dan kritik bir müdahale geldi ve top taca çıktı.

ALI SOWE GOLE BİR KEZ DAHA YAKLAŞTI

27' Çaykur Rizespor’da sol kanatta topla buluşan Mihaila’nın pasında Sowe ceza sahasında şutunu çekti. top üstten auta gitti.

ALI SOWE 2. GOLÜNÜ ATTI

31' Rizespor'da Mebude'nin sağ kanattan ortasına kafa vuruşu yapan Sowe, direk dibinden topu ağlara yolladı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

CENGİZ'İN ŞUTUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI

37' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz, şutunu çekti; top üstten dışarı çıktı.

FOFANA'DAN KRİTİK KURTARIŞ

45' Beşiktaş'ın atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bilal Toure şutunu çekti; Fafana'dan kritik bir kurtarış geldi.