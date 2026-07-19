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Çaykur Rizespor, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, Galatasaray ve Ahmed Kutucu ile anlaşmaya varıldığı belirtilirken, 2000 doğumlu hücum oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kulüp Başkanı Ali Zeki Saruhan'ın da katıldığı törende resmi sözleşmeye imza atan Ahmed Kutucu, yeni sezonda Çaykur Rizespor forması giyecek.

Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 18 resmi karşılaşmada görev aldı.