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Kaynak: İHA

Katıldığı her organizasyonda adından söz ettiren ÇESK yüzme takımı, Bolu’daki bölge şampiyonasında da önemli dereceler elde etti. Bireysel ve bayrak yarışlarında üstün performans ortaya koyan genç yüzücüler, toplam 8 altın, 8 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak ilçeye büyük sevinç yaşattı.

Yağmur Yeyin’den üç altın madalya

Şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Yağmur Yeyin, farklı stil ve mesafelerde gösterdiği performansla üç altın ve bir gümüş madalya elde etti. Yeyin, 50 metre kelebek, 50 metre serbest ve 100 metre kelebekte birincilik kürsüsüne çıkarken, 200 metre karışık yarışını ise ikinci sırada tamamladı.

Ömer Tuğra Pehlül de başarılı sonuçlara imza attı. Genç sporcu, 100 metre sırtüstünde altın madalya kazanırken, 50 metre sırtüstünde altın ve gümüş, 50 metre kelebekte ise gümüş madalya alarak organizasyonu dört madalyayla tamamladı.

Bireysel yarışlarda önemli dereceler

ÇESK sporcusu Hesna Zeren Turali, 200 metre sırtüstünde altın madalya kazanırken, 100 metre kurbağada gümüş, 200 ve 50 metre kurbağada ise bronz madalya elde etti.

Ravza Sümeyye Kırval ise 100 ve 50 metre serbest yarışlarında altın madalyaya uzanırken, 50 metre kelebek ile 200 metre karışık kategorilerinde gümüş madalya kazanarak takımına önemli katkı sağladı.

Ömür Aras Kaya, Ahmet Arda Ayhan ve Derin Karahan da kendi kategorilerinde bronz madalya elde ederek başarılı performanslarını kürsüyle taçlandırdı.

Bayrak yarışlarında da kürsüye çıktılar

ÇESK, takım yarışlarında da dikkat çeken sonuçlar aldı. Kızlar 4x50 metre serbest, 4x100 metre serbest, 4x50 metre karışık ve 4x100 metre karışık bayrak yarışlarında gümüş madalyaya uzanan ekip, erkekler 4x50 metre serbest, 4x50 metre karışık ve 4x100 metre kızlar karışık bayrak kategorilerinde ise bronz madalya kazandı.

Toplamda 25 madalyayla şampiyonayı tamamlayan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, genç sporcularının başarılı performansıyla hem kulübünü hem de Çayırova’yı gururlandırdı.