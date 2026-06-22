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Kaynak: İHA

Sevgi, özgüven ve kendini kabul etme temalarını ele alan “Prenses Çeçil’in Hikayesi; Olduğum Gibi Sev” adlı gösteri, sanatseverlerden tam not aldı.

Tiyatro eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, edindikleri bilgi ve deneyimleri sahneye taşıyarak yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Senaryosu ve yönetmenliği tiyatro eğitmeni Zeynep Karpuz’a ait olan eser, bireyin kendini olduğu gibi kabul etmesinin ve sevginin dönüştürücü gücünün altını çizdi.

Genç oyuncuların etkileyici performanslarıyla hayat bulan oyun, seyircilerden büyük beğeni toplarken, salonu dolduran izleyiciler gösteriyi uzun süre alkışladı.