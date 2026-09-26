Çayın memleketinde çılgın çaydanlık sergisi

Eserlerinde Karadeniz esintilerine yer veren Ayşen Köse, "Seramikle uğraşıyorum ve çamuru çok sevdim. Çılgın çaydanlık yapma fikri ortaya çıkınca ilk aklıma gelen soba oldu. Sobayı ve Karadeniz'i çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen Bilge Nur Güngör ise eserlere hayran kaldığını belirterek, "Hepsi muhteşem, hayranlık uyandırıyor. Yapanların ellerine sağlık. İlk defa böyle bir sergiyle karşılaştım ve çok ilham aldım. Ben de dokumalarıma bunları yansıtacağım. Hepsi birbirinden güzel" dedi.