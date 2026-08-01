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Kaynak: AA

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 8 Temmuz 2026’da başlatılan 2. sürgün yaş çay alım kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

169 BİN TONLUK ALIM GERÇEKLEŞTİ

Kampanyanın başladığı tarihten bu yana çay müstahsillerinden toplam 169 bin ton yaş çay alımı yapıldı. Alınan ürünler işlenerek kuru çay üretimine yönlendirildi.

FABRİKALARDA YOĞUN MESAİ

28 Haziran’da tamamlanan birinci sürgünün ardından yeniden faaliyete geçen ÇAYKUR fabrikaları, üreticilerden gelen yaş çayı aralıksız işlemeye devam ediyor.

İkinci sürgünde alımlar, randevulu sistem yerine mevcut planlama ve kontenjanlar doğrultusunda sürdürülüyor.

YOĞUNLUK MAKİNELİ HASATTAN KAYNAKLANIYOR

Yetkililer, özellikle makineli hasadın yaygın olması nedeniyle alım yerleri ve fabrikalarda dönemsel yoğunluklar yaşandığını belirtti.

Buna rağmen üreticilerin getirdiği çayın bekletilmeden işlenmesi için tesislerde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

ALIMLAR SÜRECEK

ÇAYKUR, alım sürecinin bölgedeki hasat durumu ve çayın olgunlaşma hızına bağlı olarak önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıkladı.

Bölgede üreticiler açısından kritik öneme sahip olan ikinci sürgün döneminin, sezonun genel verimi üzerinde belirleyici olması bekleniyor.