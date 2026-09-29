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Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine getirilen ithal damızlık büyükbaş hayvanların sağlık durumlarının takip edilmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol ve izleme çalışması gerçekleştirildi. Teknik personeller tarafından hayvanların tespiti yapılırken, gerekli sağlık takipleri kapsamında kan alma işlemleri de gerçekleştirildi.

İTHAL DAMIZLIK HAYVANLAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Afyonkarahisar’da hayvan sağlığının korunması ve hayvancılık faaliyetlerinin güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla yürütülen denetim ve izleme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Çay ilçesine getirilen ithal damızlık büyükbaş hayvanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından kontrol edildi.

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında öncelikle ilçeye getirilen hayvanların tespit işlemleri yapıldı. Ardından hayvanların sağlık durumlarının takip edilmesi amacıyla teknik personeller tarafından kan alma işlemleri gerçekleştirildi.

HAYVAN SAĞLIĞI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Tarım ve hayvancılık sektöründe hayvan sağlığının korunması, üretimin sürdürülebilirliği ve hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması büyük önem taşıyor.

Özellikle farklı bölgelerden veya yurt dışından getirilen hayvanların sağlık durumlarının takip edilmesi, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli kontrollerin yapılması ve olası hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirlerin uygulanması amacıyla kamu kurumlarının saha çalışmaları sürdürülüyor.

Çay ilçesinde gerçekleştirilen çalışma da bu kapsamda yürütülen kontrol ve izleme faaliyetlerinden biri oldu.

TEKNİK EKİPLER SAHADA

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personeller tarafından gerçekleştirilen uygulamada, ithal damızlık büyükbaş hayvanların kayıt ve tespit işlemleri yapılırken, sağlık takipleri kapsamında numune niteliğinde kan alma işlemleri gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerle hayvanların sağlık durumlarının izlenmesi ve ilgili süreçlerin teknik ekipler tarafından takip edilmesi amaçlanıyor.

AMAÇ SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYVANCILIK

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların temel hedefleri arasında hayvan sağlığının korunması, hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması ve hayvancılık faaliyetlerinin güvenli bir şekilde sürdürülmesi bulunuyor.

Damızlık hayvanların sağlık durumlarının düzenli olarak takip edilmesinin, yetiştiricilik faaliyetleri açısından da önem taşıdığı belirtiliyor.

Yetkililer tarafından yürütülen kontrol ve izleme çalışmalarının yalnızca mevcut hayvanların sağlık durumunun takip edilmesine değil, aynı zamanda bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin güvenli ve sürdürülebilir şekilde devam etmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

KONTROL VE İZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hayvan sağlığının korunması ve hayvancılık faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Çay ilçesinde gerçekleştirilen ithal damızlık büyükbaş hayvan kontrollerinin de bu kapsamda sürdürülen saha çalışmalarından biri olduğu ifade edildi.

Tarım ve hayvancılık sektöründe üreticilerin faaliyetlerinin güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla hayvan hareketlerinin takibi, sağlık kontrolleri ve gerekli izleme uygulamalarının ilgili kurumların teknik ekipleri tarafından sürdürüleceği bildirildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması ve bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla saha çalışmalarına devam ediyor.