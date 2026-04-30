Çaycı Hüseyin’in değişimi hayranlarını şaşırttı: “Öldü” haberleriyle gündem oluyordu
Derleyen: Cemile Kurel
Türk televizyonunun unutulmaz yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın ile geniş kitlelerin sevgisini kazanan Özmol, dizide canlandırdığı “Çaycı Hüseyin” karakteriyle akıllara kazınmıştı.
Elinde tepsiyle yaptığı “Çaylar!” çıkışı, yıllar geçse de izleyicinin hafızasındaki yerini koruyor.
Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu, zaman zaman sosyal medyada yayılan gerçek dışı “öldü” iddialarıyla gündeme geliyordu.
Bu söylentilerin ardından ortaya çıkan Özmol, bir kafede tek başına otururken görüntülendi.
Ekranlardaki neşeli ve hareketli karakterinin aksine, gerçek hayatta daha içine kapanık ve düşünceli bir profil çizen oyuncunun son hali, hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, “Eski neşesinden eser yok” ifadeleri öne çıktı.