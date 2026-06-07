Olay dün gece Eynesil'e bağlı Aralık Köyü Tekelli mevkiinde yaşandı. Özel bir çay fabrikasına ait olduğu öğrenilen ve A.Ü. tarafından kullanılan yaş çay yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Kazanın ardından kamyonda bulunan yaş çaylar, fabrikanın bölgeye sevk ettiği başka bir kamyona aktarıldı. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla devrilen araç kaldırılırken, çevredeki vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.
Yolun kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açılmasının ardından kamyon ilçe merkezine götürüldü. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.
Çay yüklü kamyon yan yattı
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Olay dün gece Eynesil'e bağlı Aralık Köyü Tekelli mevkiinde yaşandı. Özel bir çay fabrikasına ait olduğu öğrenilen ve A.Ü. tarafından kullanılan yaş çay yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Giresun’un Eynesil ilçesinde yaş çay yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çaylar başka bir araca aktarıldı.
Olay dün gece Eynesil'e bağlı Aralık Köyü Tekelli mevkiinde yaşandı. Özel bir çay fabrikasına ait olduğu öğrenilen ve A.Ü. tarafından kullanılan yaş çay yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Kaynak: İHA