"Çay var mı?" diye sordu, dükkana otomobille girdi... Amasya'da akılalmaz kaza

Amasya'da fren yerine gaza basan sürücü, çay içmeye gittiği arkadaşının dükkanına daldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın U. yönetimindeki 05 AU 924 plakalı otomobil, Kirazlıdere Mahallesi'ndeki gözlükçünün önüne park etmeye çalıştığı esnada sürücünün fren yerine gaza basması sonucu dükkana daldı.

Onlarca gözlüğün asılı olduğu panoları önüne katan otomobil içeridekilere kabus yaşattı.

Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olay anını anlatan otomobil sürücüsü, "Burada duracaktım. Fren yerine gaza basınca kaza oldu" dedi. İş yeri sahibi Kadir Hatipoğlu'nu ziyaret etmek için telefon açtıklarını anlatan otomobilin içindeki İlhan Ş. de, "Arkadaşımız Kadir'e ‘çayın var mı?' diye sordum. Çay içmeye gelmiştik. Durduk. Sürücü arkadaşım fren yerine gaza basınca kaza başımıza geldi" diye konuştu.

Öte yandan çevre esnafı, dağılan malzemeleri toplayıp cam kırıkları temizledi.

Kaynak: İHA
