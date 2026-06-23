Kaynak: ANKA

Rize'de 2026 yılı mayıs ayında başlayan birinci sürgün yaş çay alım kampanyasının sonuna yaklaşılırken, ÇAYKUR'un kota ve kontenjan uygulamalarına yönelik tepkiler sürüyor.

Üreticiler, devlet tarafından açıklanan 35 TL'lik taban fiyata rağmen ürünlerini satmakta zorlandıklarını, bu nedenle çaylarını özel sektöre daha düşük fiyatlarla vermek zorunda kaldıklarını ifade etti.

ÜRETİCİLER TEPKİLİ



Rize başta olmak üzere birçok bölgede üreticiler, topladıkları çayı kendi imkanlarıyla özel sektör fabrikalarına taşımak zorunda kaldıklarını belirtti.

Bazı fabrikaların önünde yüklü kamyonların saatlerce beklediği görüntülerin de tepkileri artırdığı ifade edildi.

Yaşadıkları mağduriyeti cep telefonlarıyla kayıt altına alan üreticiler, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak seslerini duyurmaya çalışıyor.

"BU MİLLETİ KANDIRIYORSUNUZ HERHALDE"



Çay alım yerlerinde yaşadıkları sıkıntıları anlatan üreticiler, ÇAYKUR'un sık sık alımları durdurduğunu öne sürerek uygulamalara tepki gösterdi.

Bir üretici, "ÇAYKUR yine mesaj atmış 'yarın alım yok' diye. Haftada iki gün alım yok. Bu milleti kandırıyorsunuz herhalde. Neden çay yok? Söyle o zaman. Bu millet bu kadar aptal mı da anlamıyor? Çocuk mu kandırıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"YETER, BU İŞE BİR SON VERİLMELİ"



Üreticiler ayrıca alım yerlerinde yükleme personeli eksikliği yaşandığını belirterek yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti.

Bir üretici, "Alım yerimizde bir tane yükleyici yok. Üreticinin çektiği rezillik budur. Kaç gündür böyle. Üretici mi yükleyici mi belli değil artık. Yeter. Bu işe bir son verilmeli. Yükleyicimiz bir an önce gelmeli. Üretici araba mı yükleyecek, çay mı satacak?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Çay üreticileri, mevcut alım politikalarında değişiklik yapılmaması halinde ikinci sürgün döneminde mağduriyetlerin daha da artabileceğini savunuyor.