Türk mutfağının vazgeçilmez içeceklerinden biri olan çay, günün her saatinde keyifle içiliyor. Fakat uzun süre demlikte bekleyen çayın tadının acılaşması ve aromasını kaybetmesi, pek çok kişinin ortak şikayeti arasında yer alıyor.
Çay suyuna 1 parça ekleyin: Saatlerce bayatlamıyor, lezzetini ikiye katlıyor
Türk mutfağının vazgeçilmezi çayın demlikte acılaşmasından şikayetçiyseniz bu yöntemi mutlaka deneyin. Demleme suyuna ekleyeceğiniz küçük bir parça çubuk tarçın, çayın aromasını taze tutarken içim keyfini bambaşka bir boyuta taşıyor.Kaynak: Diğer
Bu nedenle çayın daha uzun süre taze kalmasını sağlayan pratik yöntemler sık sık konuşuluyor. Peki, çayın tüm gün tazeliğini koruması için ne yapmak gerekiyor?
Posta'da yer alan haber göre, çay tiryakileri arasında yıllardır uygulanan küçük bir yöntem ise yeniden ilgi görmeye başladı. Demleme suyuna eklenecek küçük bir parça, çayın aromasını daha canlı tutmaya yardımcı olurken uzun süre bekleyen çayın bayatlama hissini de azaltabiliyor. Buradaki püf nokta ise çubuk tarçın kullanmak.
Demlikteki suya eklenen küçük bir çubuk tarçın parçası, suya nazik ve keyifli bir aroma katar. Tarçının kendisinden gelen o özel koku, çayın kendi tadını gölgelemeden daha zengin bir içim keyfi sağlar.
Özellikle siyah çayla uyum sağlayan bu yöntem, baharatlı ve sıcak notaları sevenler tarafından sıkça kullanılıyor.