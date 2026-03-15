Kıymalı milföy, hazır milföy hamuru kullanılarak hazırlanan pratik bir börek çeşididir. Klasik yufka böreğine göre daha hızlı hazırlanır ve fırında pişirildiğinde kat kat açılan yapısıyla inanılmaz derecede çıtır çıtır bir doku kazanır. İç harcı genellikle kıyma, soğan ve baharatlarla zenginleştirilir. Kahvaltıdan çay saatine, aperatiften ana yemeğe kadar her öğünde keyifle tüketilebilir. Milföy hamurunun tereyağlı katmanları sayesinde ağızda dağılan bir lezzet sunar ve ev hanımlarının en sevdiği pratik tarifler arasında yer alır.

KIYMALI MİLFÖY İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Bu tarifte en çok tercih edilen malzemeler şöyle sıralanır: hazır milföy hamuru, dana kıyma, soğan, sarımsak, zeytinyağı, baharatlar ve üzeri için yumurta sarısı ile susam veya çörek otu. İç harca isteğe göre havuç, biber, maydanoz, domates salçası veya mantar da eklenebilir. Bu sayede tarif hem daha lezzetli hem de daha besleyici hale gelir.

4 kişilik servis için malzeme miktarları

Ortalama 4 kişilik bir aile veya misafir grubu için ideal ölçülerde hazırlayabileceğiniz malzemeler: 1 paket dikdörtgen veya kare milföy hamuru (genellikle 8-10 adet yaprak)

400-500 gram orta yağlı dana kıyma

3 adet kuru soğan

2-3 diş sarımsak

1 adet yeşil biber veya kapya biber

domates salçası

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon (her biri 1'er çay kaşığı kadar)

İnce kıyılmış maydanoz (yarım demet)

Üzeri için: 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı süt, susam ve çörek otu

Bu miktarlarla yaklaşık 20-25 adet üçgen veya rulo börek çıkar ve 4 kişi rahatlıkla doyurur.

Kıymalı iç harç nasıl hazırlanır?

Öncelikle derin bir tavaya zeytinyağını alın ve ısıtın. Ardından ezilmiş sarımsakları ilave edin ve kokusu çıkana kadar karıştırın. Kıymayı ekleyip rengi dönene kadar orta ateşte kavurmaya devam edin. Kıyma suyunu salıp çekince doğranmış biberi, salçayı ve baharatları katın. Yaklaşık 5-6 dakika daha pişirerek harcı lezzetlendirin. Ocaktan aldıktan sonra ince kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın ve tamamen soğumasını bekleyin. Soğuyan harç milföy hamuruna daha kolay yayılır ve börek dağılmaz.

MİLFÖY HAMURUYLA BÖREK NASIL ŞEKİLLENDİRİLİR?

Milföy hamurlarını buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığında 10-15 dakika bekletin ki kolay açılsın ve kırılmasın. Her bir hamuru hafif un serpilmiş tezgahta açın veya doğrudan kullanın. Ortasına 1-2 yemek kaşığı kadar kıymalı harç koyun. Üçgen şeklinde katlayarak kapatın ya da rulo sararak uzun börekler hazırlayın. Kenarlarını çatal yardımıyla bastırarak sıkıca kapatın ki iç harç dışarı taşmasın. Dilerseniz küçük kareler halinde poğaça şeklinde de şekillendirebilirsiniz.

ÇITIR ÇITIR KIZARMASI İÇİN FIRIN SÜRESİ

Böreğin en önemli sırrı fırınlama aşamasıdır. Önceden 180-190 dereceye ısıtılmış fanlı fırında pişirin. Üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürün, susam veya çörek otu serpin. Yaklaşık 20-25 dakika pişirin. İlk 10-15 dakikada üzeri hafif renk almaya başlayınca kontrollü olun. Nar gibi kızarması ve kat kat kabarması için fazla pişirmeyin yoksa sertleşebilir. Fırından çıkardıktan sonra 5 dakika dinlendirerek servis edin ki çıtır dokusunu korusun. Dilerseniz 200 dereceye kadar çıkarıp son 3-4 dakikada ızgara modunda kızartabilirsiniz.

EKSTRA LEZZET İPUÇLARI VE SERVİS ÖNERİLERİ

Kıymalı milföy böreğini yoğurtlu sosla veya ayranla servis etmek enfes olur. Yanına taze salata veya turşu ekleyerek dengeli bir öğün yaratabilirsiniz. Kalan börekleri buzdolabında saklayıp ertesi gün 170 derecede 5-7 dakika ısıtarak yeniden çıtır hale getirebilirsiniz. Çocuklar için harca rendelenmiş kaşar peyniri eklemek de çok sevilir. Bu tarif hem pratik hem de ekonomik olduğu için özellikle bayramlarda, misafir ağırlamada ve hızlı akşam yemeklerinde kurtarıcı olur. Afiyet olsun