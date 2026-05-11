Adana Seyhan'daki çay ocağında uyuşturucu satarken yakalanan sanık, tutuklu yargılandığı davada 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırıldı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık M.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, 6 Aralık 2025'te Onur Mahallesi'ndeki çay ocağına gelen kişiye poşete gizlediği 46,29 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi de bulunduğunu anlatan savcı, M.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise hakkındaki suçlamayı reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırdığı M.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.