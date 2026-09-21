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Kaynak: İHA

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Atlas Sokak üzerindeki bir çay ocağının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2-3 gün önce aralarında sözlü hakaret nedeniyle husumet oluştuğu belirtilen İbrahim Ş. ile Emircan O. bugün çay ocağında karşılaştı.

İddiaya göre Emircan O., yanında bulunan silahla İbrahim Ş'ye ateş etti. İki ayağı, sağ dirseği ve karın bölgesinden yaralanan İbrahim Ş. hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 mermi çekirdeği bulundu. Şüpheli Emircan O. ise polis ekiplerince olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte yakalandı.

İbrahim Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi.