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Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



​Rize'de geleneksel çay kültürüne yepyeni bir soluk getirecek sıra dışı bir buluşa imza atıldı. Rizeli araştırmacı ve girişimci Habib Koçal, bölgenin simgesi olan Rize çayından kafein ile teini izole edip özel probiyotik yöntemlerle işleyerek çay kahvesi geliştirdi.

​"Çay mı içersin, kahve mi?" sorusunu tarihe karıştırmaya aday bu yenilikçi lezzet; Türk kahvesinden espressoya, latteden pratik çözünebilir formlara kadar geniş bir yelpazede hazırlanabiliyor. Türkiye’nin yıllık yaklaşık 1 milyar doları bulan kahve ithalatını azaltmayı ve yerli bir alternatif oluşturmayı hedefleyen Koçal, ürünün seri üretimine 2027 başında geçmeyi planlıyor. Hem çay tutkunlarının hem de kahve severlerin dikkatini çeken bu buluş, bölge ekonomisine ve tarımsal katma değere heyecan verici bir katkı sunuyor.