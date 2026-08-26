Çay içmenin sağlığa faydaları belli oldu: Tiryakileri bu haberi çok sevecek

5 BİLİŞŞEL İŞLEVLERİ DESTEKLİYOR

Çay ve kahvenin içerdiği kafein, uyanıklığı ve dikkati yükseltebiliyor. Fakat çay, kahveye kıyasla uyku üzerinde daha az olumsuz etkiye sahip olabilir.

Bir araştırmada 30 sağlıklı yetişkinin, günde dört fincan kahve veya dört fincan siyah çay tükettiğinde gösterdiği etkiler incelendi.

Her iki içeceğin de uyanıklık ve bilişsel performansta benzer iyileşmeler sağladığı görüldü. Bununla beraber çay tüketen katılımcıların geceleri kahve tüketenlere kıyasla daha az uyku bozukluğu yaşadığı tespit edildi.