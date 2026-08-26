Bilim adamları dünya genelinde insanların yaklaşık üçte ikisi tarafından tüketilen çayla ilgili araştırmalar yaparak faydalarını bulmaya devam ediyor.
Çay içmenin sağlığa faydaları belli oldu: Tiryakileri bu haberi çok sevecek
Bilim adamları; dünyanın en çok tüketilen içeceği çayın 5 farklı yönden sağlığımıza yarar sağladığını ortaya çıkardı. İşte çay içmenin sağlığa faydaları…Kaynak: Haber Merkezi
Washington Post'un haberine göre araştırmalar, çayda bulunan bazı bileşiklerin kan damarlarını koruyabildiğini, iltihaplanmayı azaltabildiğini, gevşemeye yardımcı olabildiğini ve bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkileyebildiğini gösteriyor.
Bunun temel sebeplerinden biri, bir fincan demlenmiş çayın; çok sayıda antioksidan, polifenol ve diğer faydalı bitkisel bileşik içermesi.
İşte çay tüketiminin sağlık üzerindeki olası etkileri:
1 ÇAY İÇEN DAHA UZUN YAŞIYOR
Çalışmalar; çay içen kişilerin çay tüketmeyenlere kıyasla daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu gösteriyor.
Annals of Internal Medicine dergisinde 2023 senesinde gerçekleştirilen araştırmada, Birleşik Krallık'ta çay tüketenlerle tüketmeyen kişiler karşılaştırıldı.
Araştırmacılar, 40-69 yaş arasındaki yaklaşık 500 bin yetişkini 10 yıldan uzun süre takip etti.
Araştırma sonucunda çay tüketen kişilerin takip süresi boyunca hayatını kaybetme riskinin çay tüketmeyenlere kıyasla daha düşük olduğu görüldü. Günde 2-3 fincan çay tüketenlerde daha belirgin bir ilişki tespit edildi.
Bu gruptaki kişilerin ölüm oranı, nadiren veya hiç çay içmeyenlere kıyasla yüzde 13 daha düşük bulundu.
2 KALP-DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR
Circulation dergisinde paylaşılan bir araştırmada, siyah çayın damar sağlığı üzerindeki etkisi incelendi.
Koroner arter hastalığı bulunan 66 yetişkin araştırmaya dahil edildi.
Katılımcılardan dört hafta boyunca her gün yaklaşık üç fincan siyah çay içmeleri talep edildi. Araştırmanın başka bir aşamasında ise yalnızca su tüketmeleri sağlandı.
Araştırmacılar, siyah çay tüketiminin damar fonksiyonlarını iyileştirdiğini tespit etti. Bu iyileşmenin, katılımcıların kanındaki polifenol seviyelerindeki artışla bağlantılı olduğu değerlendirildi.
3 ŞEKER DENGESİNİ KORUYOR
Çay tüketiminin tip 2 diyabeti önlediği söylenemese de bazı araştırmalar, metabolik sağlığın çeşitli göstergeleri üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğini ortaya koyuyor.
Küçük ölçekli klinik araştırmalarda siyah çay tüketiminin yemek sonrasında kan şekerindeki yükselmeleri azaltmaya yardımcı olabileceği görüldü.
Öte yandan gerçekleştirilen araştırmada çay tüketiminin iltihaplanma ve bağışıklık sistemi üzerinde de etkileri olabileceğine işaret ediyor.
4 BAĞIRSAK SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR
Siyah ve yeşil çay, polifenoller açısından zengin kaynaklar arasında yer alıyor. Meyve ve sebzelerde de bulunan bu bitkisel bileşiklerin bağırsaktaki faydalı bakterilerin gelişimini destekleyebileceği ifade ediliyor.
Araştırmalar, özellikle siyah çay tüketiminin bağırsakta kısa zincirli yağ asitleri üreten bakterilerin miktarını artırabileceğini gösteriyor. Bu özel bileşiklerin kolonun korunmasına, iltihaplanmanın azaltılmasına ve iştahı baskılayan GLP-1 hormonunun salgılanmasının uyarılmasına katkıda bulunduğu belirtiliyor.
5 BİLİŞŞEL İŞLEVLERİ DESTEKLİYOR
Çay ve kahvenin içerdiği kafein, uyanıklığı ve dikkati yükseltebiliyor. Fakat çay, kahveye kıyasla uyku üzerinde daha az olumsuz etkiye sahip olabilir.
Bir araştırmada 30 sağlıklı yetişkinin, günde dört fincan kahve veya dört fincan siyah çay tükettiğinde gösterdiği etkiler incelendi.
Her iki içeceğin de uyanıklık ve bilişsel performansta benzer iyileşmeler sağladığı görüldü. Bununla beraber çay tüketen katılımcıların geceleri kahve tüketenlere kıyasla daha az uyku bozukluğu yaşadığı tespit edildi.
ÇAYIN SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİSİ DE VAR
Araştırmalarda çay tüketiminin gevşemeyi de destekleyebileceği görüldü. 2017 yılında yayımlanan ve yeşil çayın bilişsel etkileriyle ilgili onlarca yıllık araştırmayı inceleyen bilimsel bir değerlendirmede, yeşil çayın kaygıyı azaltmaya, hafıza ve dikkati desteklemeye yardımcı olabileceği sonucuna ulaşıldı. Bilim insanları bu etkilerin sebeplerinden birinin siyah, beyaz ve yeşil çayda bulunan L-theanine adlı amino asit olduğunu düşünüyor. Araştırmalar, bu bileşiğin stresin azaltılmasına ve ruh halinin iyileştirilmesine katkıda bulunabileceğini gösteriyor.