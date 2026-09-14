Çay içme şekline göre kişilikler belli oldu: Bardaktaki gibi durmuyor

Güne başlarken ya da meşgul bir anın ortasında soluklanırken elinize aldığınız çay bardağı, pratik alışkanlıkların ötesinde belirgin kişilik özelliklerinizin birer simgesine dönüşüyor. Yapay zeka analizine göre bardak tercihine göre öne çıkan karakter tipleri: