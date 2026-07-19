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Kaynak: İHA

Olay, Medrese Ali Bey Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk babası B.P., henüz belirlenemeyen bir sebeple yaşadığı binanın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekipleri bina önüne hava yastığı kurarken, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yangın merdiveni yardımıyla çatıya çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından ikna edilen B.P., polis ekipleri eşliğinde güvenli şekilde çatıdan indirildi. İlk sağlık kontrolü yapılan şahıs, ambulansla hastaneye götürüldü. Olay sırasında fenalaşan B.P.'nin babasına ise sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.