Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Çatışmanın ortasında kaldılar: Kurşunlar otobüse isabet etti: Konsolosluk yakınında dehşeti yaşadılar - Resim : 1

Çatışma sırasında bölgede panik yaşanırken, yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Otobüsteki bir kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Çatışmanın ortasında kaldılar: Kurşunlar otobüse isabet etti: Konsolosluk yakınında dehşeti yaşadılar - Resim : 2

Görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte yolcuların panik yaşadığı, bazı yolcuların koltukların altına saklanmaya çalıştığı ve şoförün aracı hızla olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü.

Çatışmanın ortasında kaldılar: Kurşunlar otobüse isabet etti: Konsolosluk yakınında dehşeti yaşadılar - Resim : 3

Otobüse isabet eden kurşun nedeniyle korku yaşanırken, olayda otobüs içindeki yolcuların yara almadığı öğrenildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Çatışmanın ortasında kaldılar: Kurşunlar otobüse isabet etti: Konsolosluk yakınında dehşeti yaşadılar - Resim : 4