Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda yer alan Güney-Kivu eyaletine bağlı Uvira kentinde, toplam 171 kişinin bulunduğu iki ayrı toplu mezar ortaya çıkarıldı.

KDC’nin doğusundaki Güney-Kivu eyaletinin Uvira şehrinde, Burundi sınırına yakın Kiromoni bölgesinde 30 kişinin yer aldığı bir toplu mezar belirlendi. Kavimvira bölgesinde ise 141 kişinin bulunduğu ikinci bir mezar tespit edildi.

23 MART HAREKETİNE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Toplu mezarlar, bölgede son aylarda yaşanan silahlı çatışmaların ardından yürütülen incelemeler sonucunda gün yüzüne çıktı. Mezarların, 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grubun Uvira’da kontrolü sağladığı döneme ait olduğu iddia ediliyor.

23 Mart Hareketi (M23) üyeleri Aralık 2025’in başında Uvira’nın kontrolünü ele geçirmiş, artan uluslararası ve diplomatik baskılar sonrası Aralık 2025 sonunda kentten çekilmek zorunda kalmıştı. Kentteki çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden edilirken, en az 1500 sivil yaşamını yitirmişti.

KDC'DEKİ ÇATIŞMALAR

KDC’de M23 isyancı grubunun üyeleri, 2025’in başından bu yana süren silahlı saldırılar sonucunda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü sağlamıştı.

KDC’nin doğusunda devam eden çatışmalar nedeniyle 2025 yılı içinde 1 milyondan fazla kişi yerinden olurken, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.