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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 23 Haziran'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar düzenlendi. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesi olası eylemlerin önüne geçmek için düzenlenen operasyonlarda 56 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği adreslerinden biri de Haymana'nın kırsal Sazağası Mahallesi'ndeki Kavi ailesinin evi oldu.

“ATEŞ AÇILDI, ÇATIŞMA ÇIKTI”

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Özel Harekat Polisleri gece saat 03.00 sıralarında eve operasyon düzenledi. Polis, eve giriş sırasında içeriden ateş açıldığını ve özel harekat ekiplerinin kullandığı kalkana dört kurşunun isabet ettiği belirtildi.

Bu iddiaya göre çıkan çatışmada Muhammed Kavi omzundan, eşi N.K. ise başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kavi'nin bilgisayarlı tomografi çekimi sırasında kaçmaya çalıştığı, ancak kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Başından yaralanan N.K.'nin ise Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

AİLEDEN “EVDE SİLAH YOKTU” İDDİASI

Muhammed Kavi'nin yakınları ise olayın emniyet kaynaklarının aktardığı şekilde yaşanmadığını iddia etti. DW Türkçe'ye konuşan amca Cömert Kavi, evde silah bulunmadığını ve çatışma yaşanmadığını öne sürerek şunları söyledi:

"Çatışmaya girildiyse evde neden iki gündür arama yapılıyor. Öyle bir şey yok. Ne çatışma oldu ne de evde silah bulundu"

Operasyon anını da anlatan Kavi, şu ifadeleri kullandı:

"Gece 03.00 sularında polis kapıyı çaldı. Baba kapıyı açtı. Muhammed Kavi'yi sordular. Babası içeride olduğunu söyledi. Sonra abisi çıktı. Kimlik sordular, muhtarı aradılar. Ardından içeri girip kameraları açtırdılar. Babasıyla abisini yere yatırdılar. Muhammed ise eşi ve çocuklarıyla aynı odadaydı. İçeri girip doğrudan vuruldu."

Evde herhangi bir silah ya da çatışma izi bulunmadığını ileri süren Kavi, "Bir tane kovan bulunsun, kabul ederiz. Ama yok. Biz devletimize bağlı insanlarız. Suçu varsa yargılansın ama bir insan böyle mi öldürülür?" dedi.

Kavi ayrıca operasyonun gerçekleştirildiği gün Muhammed Kavi'nin ablasının kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini ve ailede cenaze bulunduğunu söyledi.

DW Türkçe'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına yönelttiği sorulara haberin yayına hazırlandığı saate kadar yanıt verilmedi. Kurumlardan konuya ilişkin kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama da bulunmuyor.

TÜRKİYE’DE EYLEM TALİMATLARI

Polis kaynaklarına göre Muhammed Kavi'nin, TikTok üzerinden Türkiye'de eylem talimatları verdiği ve terör örgütü IŞİD’in sözde yöneticisi Ismael Jabbar Khaleel Alhaj ile bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Emniyet, Kavi'nin kendi adına kullandığı TikTok hesabı üzerinden örgüte yakın olduğu belirtilen çevrim içi sohbet gruplarına katıldığını da belirtti.