İstanbul Valiliği, şiddetli fırtınaya dair açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada fırtına nedeniyle 23 çatının uçtuğu, 28 ağacın devrildiğini belirtildi.

İstanbul Valiliği tarafından şiddetli rüzgar ve fırtınaya ilişkin yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, 10.01.2026 Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporları çerçevesinde İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapılmıştır. Fırtınalı ve yağışlı hava, uyarılara paralel olarak, cumartesi günü gün boyu ve özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak şehir genelinde etkili olmuştur. Cumartesi günü, İstanbul geneline metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştüğü tespit edilmiştir. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne; 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 43 tehlike arz eden parça, 18 hasar gören araç, 1 hasar gören bina olmak üzere toplam 193 ihbar gelmiştir. Gelen ihbarlara ilgili birimler en hızlı şekilde müdahale etmiş olup, vatandaş mağduriyetlerinin en aza indirilmesi sağlanmıştır. Öte yandan fırtına ve sağanak yapış nedeniyle; İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında sefer iptali yaşanmamıştır. İDO seferleri sorunsuz şekilde yapılmaktadır. BUDO ve Şehir Hatları'na bağlı güzergahlarda 15 sefer iptali yaşanmıştır. İstanbul Boğazı transit gemi trafiği çift yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.