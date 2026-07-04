Kaynak: İHA

Olay, Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde oldu. Edinilen bilgilere göre, 68 yaşındaki Faruk Cenger , çıktığı 4 katlı binanın çatı katında dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Cenger için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Özel Can Hastanesi'ne kaldırılan Faruk Cenger, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Salihli Devlet Hastanesi'nden emekli olan ve ilçede uzun yıllar su satışı yaptığı öğrenilen 68 yaşındaki Faruk Cenger'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.