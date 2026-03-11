Samsun’da güvercin yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişiyi yaralayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre E.S. (14) isimli çocuğun güvercini başka bir evin çatısına kaçtı. Güvercini almak için çatıya çıkan çocuk ile burada bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, E.S. yanında bulunan bıçakla bir kişiyi yaraladı. Yaralanan kişi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan E.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 14 yaşındaki çocuk tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.