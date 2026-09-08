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Kaynak: DHA

Olay, sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi’ndeki Belediye Kültür Merkezi’nde oldu. Merkezin çatı onarım ve tadilat çalışması sırasında Hakan Kavaklı, dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten kaldırıma düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kavaklı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde Hakan Kavaklı’nın vücudunda kırıklar olduğu, iç kanama geçirdiği öğrenildi.

Ağır yaralanan Kavaklı’nın tedavisi sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlattı.