Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Çatı katındaki sır açığa çıktı: Tam 8 valiz: Sokak torbacılarına operasyon - Resim : 1

Operasyon çerçevesinde belirlenen bir adrese baskın düzenlendi. Adreste hassas burunlu dedektör köpekle destekli aramalarda çatı katında çöp ve atıl eşyaların arasına gizlenerek 8 valiz içerisinde zulalanmış halde 572 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalandı.

Beyoğlu'nda uyuşturucu ağı drone takibiyle çözüldü: 3 kişi tutuklandıBeyoğlu'nda uyuşturucu ağı drone takibiyle çözüldü: 3 kişi tutuklandıGündem

Çatı katındaki sır açığa çıktı: Tam 8 valiz: Sokak torbacılarına operasyon - Resim : 3


Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çatı katındaki sır açığa çıktı: Tam 8 valiz: Sokak torbacılarına operasyon - Resim : 4

Çatı katındaki sır açığa çıktı: Tam 8 valiz: Sokak torbacılarına operasyon - Resim : 5

Çatı katındaki sır açığa çıktı: Tam 8 valiz: Sokak torbacılarına operasyon - Resim : 6