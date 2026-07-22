Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İstanbul Çatalca'da Çakıl Mahallesi Erik Sokak'ta yer alan ve yaklaşık 2 bin metrekare alana kurulu fabrikada henüz belirlenemeyen sebeple yangın meydana geldi.

Fabrikada yer alan kimyasal maddeler sebebiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki otluk alan ile bir buğday tarlasına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi geldi.

Jandarma ekipleri tarafınca sokak trafiğe kapatılırken, yangın sırasında fabrikada küçük çaplı patlamalar yaşandı, bazı noktalarda ise çökme gerçekleşti.

Buğday tarlasında süren yangını söndürmek için vatandaşlar da traktörleriyle ekiplere destek oldu.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın neticesinde fabrikada hasar oluştu, buğday tarlası zarar gördü.

Yangında yaralanan bir fabrika işçisi hastaneye getirildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.