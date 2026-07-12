Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yer alan tescilli doğa harikası yüzen adalar, ilk kez bir nikah merasimine ev sahipliği yaptı. Çelikhan Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Mutlu Yarınlar" Projesi kapsamındaki etkinlikte, dünyaevine giren Ahmet Baran ve Havva Nur çifti için unutulmaz bir organizasyon düzenlendi.
Çat Barajı'nın eşsiz yüzen adalarında tarihi imza
Adıyaman'ın saklı cennetinde sıra dışı bir etkinlik gerçekleştirildi: Çat Barajı'nın tescilli yüzen adaları, ilk kez bir çiftin ömür boyu sürecek mutluluğuna ve heyecan dolu anlarına şahitlik etti.Kaynak: AA
Düğün için özel olarak süslenen bir balıkçı teknesiyle baraj gölüne açılan gelin, damat ve davetliler, yaklaşık 400 metrekare genişliğindeki yüzen adaya taşındı. Çiftin nikahını Çelikhan İlçe Müftüsü İsmail Çelik kıyarken, nikah şahitliğini ise Çelikhan Kaymakamı Özgür Pehlivan üstlendi. Nikah töreninin ardından Kaymakam Pehlivan evlilik cüzdanını geline takdim ederken, Müftü Çelik genç çifte Kur'an-ı Kerim armağan etti.
EŞSİZ DOĞAL MİRAS VURGUSU
Törende konuşan Çelikhan Kaymakamı Özgür Pehlivan, bölgedeki yüzen adaların dünyada eşi benzeri az bulunan tescilli bir tabiat varlığı olduğuna dikkat çekerek, bu yapıların hem ilçe hem de ülke için çok değerli bir doğal miras olduğunu ifade etti. Eşsiz bir manzarada evlenmenin heyecanını yaşayan genç çift ise mutluluklarını dile getirdi. Nikah işlemlerinin tamamlanmasının ardından davetliler müzik eşliğinde eğlendi.