Çat Barajı'nın eşsiz yüzen adalarında tarihi imza

EŞSİZ DOĞAL MİRAS VURGUSU

Törende konuşan Çelikhan Kaymakamı Özgür Pehlivan, bölgedeki yüzen adaların dünyada eşi benzeri az bulunan tescilli bir tabiat varlığı olduğuna dikkat çekerek, bu yapıların hem ilçe hem de ülke için çok değerli bir doğal miras olduğunu ifade etti. Eşsiz bir manzarada evlenmenin heyecanını yaşayan genç çift ise mutluluklarını dile getirdi. Nikah işlemlerinin tamamlanmasının ardından davetliler müzik eşliğinde eğlendi.