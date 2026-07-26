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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen üye katılım törenine, cast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran taşındığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik’in ajans üzerinden etkinliğe katılıp kişi başı 950 TL ödeme yapıldığını öne sürmesi ve CHP’li Gürsel Tekin’in iddiaları "kumpas" olarak nitelendirip yalanlamasının ardından, adı geçen şirketlerden biri sessizliğini bozdu.

MERSS PRODUCTİON İDDİALARI DOĞRULADI

Gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığına göre, iddialarda adı geçen ajanslardan Merss Production, sosyal medyada ve basında yer alan haberlerin ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Ajans, organizasyona katılım sağlandığını doğrularken, CHP organlarından herhangi bir maddi karşılık alınmadığını savundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP'ye gönül veren bir birey olarak, törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş’a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim. Gerçekleştirilen bu organizasyon ve teknik destek karşılığında CHP Genel Merkezi'nden veya CHP İl Başkanlığı'ndan kesinlikle hiçbir maddi bedel ya da ücret alınmamıştır."

Herhangi bir kurumun talimatıyla hareket edilmediği vurgulanan metinde, desteğin tamamen "dostluk bağı ve gönüllülük esasıyla" sağlandığı öne sürüldü.

'ASIL İŞİ YAPAN ELYO AJANS TELEFONLARA ÇIKMIYOR'

Konuyu canlı yayında değerlendiren gazeteci Sinan Burhan, organizasyonun merkezindeki asıl yapının başka bir ajans olduğunu iddia etti. Burhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu soruları gündeme taşıdı:

"Asıl işi yapan Elyo Ajans."

"Telefonlara çıkmıyorlar."

"Banka hesapları ve iletişim kayıtları üzerinden devlet bunu ortaya çıkaracaktır. Bu Elyo Ajans kimdir, kime aittir?"

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gelişmelerin ve iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. CHP’nin Sarıyer’de düzenlediği üye katılım törenine cast ajansları üzerinden para karşılığı katılımcı sağlandığı ve rozet taktırıldığı yönündeki iddialara ilişkin resmi soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı CHP üye katılım törenine farklı cast ajansları aracılığıyla kişi başı 950 TL karşılığında yüzlerce figüran getirildiği iddia edilmişti. Etkinlik öncesinde slogan provası yaptırıldığı ve bazı katılımcılara CHP Gençlik Kolları yeleği giydirildiği belirtilmişti.

BirGün muhabiri Ebru Çelik, cast ajansı ile birlikte etkinliğe katıldığını ve 950 lira karşılığında üye olmayan kişilerin etkinliğe getirildiğini öne sürmüştü.

‘YAKLAŞIK 20 SERVİS KALDIRILDI’

Öte yandan habere göre üç farklı cast ajansının sabah saatlerinde Mecidiyeköy'deki Trump AVM önünde topladığı yüzlerce kişiyi yaklaşık 20 servis aracıyla tören alanına götürdüğü iddia edilmişti.

Ortaya atılan iddialar, CHP'li Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yalanlanmıştı.