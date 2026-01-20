Casperlar silahlı suç örgütüne yönelik 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında 839 sayfadan oluşan bir iddianame hazırlandı.

Diyarbakır'dan çalışmak için İstanbul'a gelip suç işlemekten verdiği ani kararla kurtulan bir kişi ise bu süreçte neler yaşadığını anlattı.

'Casperlar' suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede, Diyarbakır Silvan’da inşaatlarda kaynak ve elektrik işi arayan bir gencin, 15 yıldır tanıdığı iş arkadaşının yönlendirmesiyle, suç örgütü üyeleriyle bilmeden iletişime geçtiğini, İstanbul’a inşaatlarda çalışmak için geldiğini sanarak, tehditle örgütün faaliyetlerine dahil edilmeye çalıştığının tespit edildiğine yer verildi.

"İŞSİZDİM..."

N. S "İşsizdim. 15 yıldır tanıdığım Halil ağabeye kaynak işi bulabilir misin bana diye sordum. Bana verdiği numarayı aradım. Durumumu anlattım ve bana iş verebilir misin diye sordum. Bana sen İstanbul’a gel, ben sana iş bulacağım dedi ve hesap numarası isteyerek yol parası ve ihtiyaçlarımı giderebileceğim para attı. Bende o parayla İstanbul’a geldim" dedi.

Hücre evine yerleştirildikten sonra zorla silah verildiğini söyleyen N. S. "Bu işlerin tehlikeli olduğunu ve yapamayacağımı söyledim. 'Almazsan sana sıkacağım' dedi. Ben korktuğum için vermiş olduğu silahı aldım ve belime taktım" dedi.

N. S. kendisine verilen silahı istenen adrese götürürken polisin yaptığı uygulama sayesinde suç örgütünden kurtulduğunu belirtti.

Üzerindeki silahı polis ekiplerine teslim ettiğini dile getiren N.S., "Onlara olaylar hakkında bilgi verdim. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Casperlar suç örgütüne yönelik suçlamalar arasında 7 cinayet, yüzün üzerinde de eylem de var.