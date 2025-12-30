Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 - 2025 yılları arasında Casperlar adlı örgütün 5 farklı il, 24 ayrı ilçede toplam 116 ayrı eylem yaptığını belirledi.

Soruşturma neticesinde 145 şüpheli hakkında tutuklama 22 şüpheli hakkında da adli kontrol istendi. Toplam 223 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İddianameye göre; örgüt lideri Hamuş lakaplı İsmail Atızz, Casperlar 2023-2025 yılları İstanbul başta olmak üzere 5 farklı il ve 24 ayrı ilçede toplam 116 ayrı eylem gerçekleştirdi.

Yapılan aramalar neticesinde uzun namlulu otomatik tüfekler, tam otomatik tabancalar, tabancalar, balistik çelik yelekler, el bombaları ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

Dilek Yaman Demir ise sosyal medya hesabı üzerinden iddianameye dair çarpıcı detayları paylaştı. Demir şu paylaşımda bulundu:

İddianameye göre; örgüt lideri konumundaki Hamuş kod adlı İsmail ATIZ öncülüğünde yeniden yapılanma sürecine girmiş ve örgüt, yurt dışı merkezli yönetim modeline geçiş.

2023–2024 döneminde Çirkinler olarak bilinen suç örgütü ile eylem ve fikir birlikteliği kurarak etkinlik alanını genişletmiş, Daltonlar olarak bilinen suç örgütü ile husumet içerisine girmiştir.

Eylem planlaması, silah temini, hücre evi organizasyonu, üye kazanımı, tehdit ve yağma süreçlerinin yönetimi konularında aktif rol almıştır.

Örgüt üyeleri genellikle 15–25 yaş aralığında, motosiklet kullanabilen kişilerden seçilmiştir.

Suça sürüklenen çocuklar, tehdit ve baskı yoluyla örgütsel eylemlerde kullanılmıştır.(Suça sürüklenen çocuklar ile ilgili ayrıca bir iddianame tanzim olunacaktır)

Üyelere;

Barınma, para, silah, sahte kimlik / hat temini sağlanarak örgüte bağımlılık oluşturulmuştur.

Örgütün hedef aldığı kesimler:

-Esnaf ve iş yeri sahipleri

-Kuyumcular

-AVM işletmecileri

-Güzellik merkezleri

-Taksi durakları

-Fırın, motor, ayakkabı mağazaları

Amaç:

-Haraç (yağma)

-Korku ile itaat sağlama

-Bölgesel hakimiyet kurma

-Sezer Kaya cinayeti(Dalton suç örgütü ile iltisaklı)

-Hüseyin Asil cinayeti(Daltonlar suç örgütü ile iltisaklı)

-Çok sayıda AVM ve iş yeri kurşunlama

-Sosyal medyada yayımlanan silahlı saldırı videoları

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Başsavcılığın açıklamasının tamamı şu şekilde;

“Kamuoyunda "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak bilinen silahlı suç örgütlerinin hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, suç faaliyetlerinin bütüncül şekilde tespiti, örgüt üyeleri ile örgüt adına suç işleyen şahısların belirlenmesi ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütülmüştür.

Yürütülen soruşturma kapsamında; 10/05/2023-29/06/2025 tarihleri arasında İstanbul ili başta olmak üzere farklı illerde çok sayıda silahlı ve organize suç eylemine karıştığı tespit edilen, liderliğini "Hamuş" takma isimli İsmail ATIZ'ın yaptığı ve kamuoyunda "CASPERLAR" olarak bilinen silahlı suç örgütünün faaliyetleri tüm yönleriyle ortaya çıkarılmıştır. Örgütün belirtilen takvimde, 5 farklı il ve 24 ayrı ilçede toplam 116 ayrı eylem gerçekleştirdiği belirlenmiştir.

Soruşturma sürecinde: örgütün iç yapılanması, hiyerarşik düzeni, kullandığı yöntemler ve suç faaliyetlerinin tespiti amacıyla iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile teknik araçlarla izleme tedbirleri uygulanmış; elde edilen somut deliller doğrultusunda örgütün korkutma, sindirme ve şiddet yöntemlerini esas alan silahlı bir suç örgütü niteliği taşıdığı tespit edilmiştir. Örgütün lider kadrosu, yöneticileri, üyeleri ve bunların sorumlu oldukları eylemler açık ve net şekilde ortaya konulmuştur.

Bu kapsamda; İstanbul merkezli olmak üzere Bitlis, Şırnak, Batman, Bayburt, Eskişehir, Kastamonu, Yalova, Mardin, Mersin, Niğde, Kocaeli, İzmir, Antalya ve Bursa illerinde eş zamanlı arama, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramalarda; uzun namlulu otomatik tüfekler, tam otomatik tabancalar, tabancalar, balistik çelik yelekler, el bombaları ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir.

Soruşturma neticesinde; 154 mağdur-müşteki ve 7 maktulün bulunduğu, "çatı dosya" olarak adlandırılan soruşturma kapsamında; 145 şüpheli hakkında tutuklama tedbiri, 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmış olup, toplam 223 şüpheli hakkında; "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Silahlı Suç Örgütüne Üye Olma, Örgüt Propagandası Yapma, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Nitelikli Hırsızlık, Silahlı Tehdit, Kasten Yaralama, Silahla Kasten Yaralama, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma, Resmi Belgede Sahtecilik, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet, Kasten Yangın Çıkarma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Mala Zarar Verme" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle, 30.12.2025 tarihinde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır.

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.