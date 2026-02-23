İstanbul’da “Casperlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne bilgi sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 14 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında 7 polis memuru ile bir zabıt katibi de yer alıyor.

KAMU GÖREVLİLERİYLE MENFAAT İLİŞKİSİ İDDİASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat kurarak menfaat ilişkisi geliştirdiği belirlendi.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde 9 Ocak 2026’da İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, suç ve aranma kayıtları ile araç yakalama bilgileri gibi verilerin yetkisiz şekilde örgütle paylaşıldığı tespit edildi.

17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında aralarında 9 polis memuru, bir zabıt katibi, bir gümrük muhafaza memuru ve görevinden ayrılmış bir polis memurunun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerden 17’si tutuklama, biri ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 7’si polis olmak üzere 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelilerden ikisinin başka dosyalardan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenilirken, yurt dışından dönüşünde gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

UYAP ÜZERİNDEN BİLGİ AKTARIMI

Soruşturmada, adliyede görevli bir zabıt katibinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden, kırmızı bültenle aranan örgüt üyelerine ilişkin bilgileri paylaştığı ve bazı yazışmaların mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.